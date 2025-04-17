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- Украина
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Ограничения и проверки на Пасху: в полиции предупредили о дополнительных мерах безопасности
Полиция предупреждает о дополнительных мерах безопасности и возможных ограничениях.
Национальная полиция Украины усиливает меры безопасности на Пасху. В частности, полицейские экипажи будут патрулировать возле храмов и мест массового скопления людей.
Об этом сообщила спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Во время празднования Пасхи Национальная полиция, как и каждый год, усиливает меры безопасности. Экипажи полиции будут приближены к местам проведения богослужений», — отметили в полиции.
Полиция будет обеспечивать правопорядок возле храмов, на улицах и дорогах.
«Полицейские могут выборочно проводить поверхностный досмотр вещей граждан», — добавила спикер.
Во время военного положения действуют определенные ограничения, в частности, расписание богослужений будет учитывать комендантский час.
«Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже на Пасху», — подчеркнула Гирдвилис.
Ранее мы писали, какие ограничения будут действовать на Пасху в Ивано-Франковской области.