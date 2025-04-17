Ограничения и проверки на Пасху: в полиции предупредили о дополнительных мерах безопасности

Усиленные меры безопасности на Пасху 2025 / © pixabay.com

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Национальная полиция Украины усиливает меры безопасности на Пасху. В частности, полицейские экипажи будут патрулировать возле храмов и мест массового скопления людей.

Об этом сообщила спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Во время празднования Пасхи Национальная полиция, как и каждый год, усиливает меры безопасности. Экипажи полиции будут приближены к местам проведения богослужений», — отметили в полиции.

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Полиция будет обеспечивать правопорядок возле храмов, на улицах и дорогах.

«Полицейские могут выборочно проводить поверхностный досмотр вещей граждан», — добавила спикер.

Во время военного положения действуют определенные ограничения, в частности, расписание богослужений будет учитывать комендантский час.

«Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже на Пасху», — подчеркнула Гирдвилис.

Ранее мы писали, какие ограничения будут действовать на Пасху в Ивано-Франковской области.