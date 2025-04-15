Почему даты Пасхи отличаются в западном и восточном обрядах: подробности

Как определяют дату Пасхи / © Pixabay

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В 2025 году христиане восточного и западного обряда будут отмечать Пасху в один день — 20 апреля. Это редкое явление, ведь еще в прошлом году разница между датами составляла 5 недель (5 мая — в православии, 9 апреля — у католиков).

Об этом сообщило издание Universe.

По библейским описаниям, распятие и воскресение Христа состоялись между пятницей и воскресеньем после начала иудейского Песаха — праздника, который приходится на 14 число ниссан. Однако древнееврейский календарь, основанный на лунных циклах, постоянно «скользит» по отношению к солнечному юлианскому календарю.

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Лунные календари появились еще 10 000 лет назад — наблюдать за фазами Луны было гораздо проще, чем отслеживать движение Солнца. Но 12 месячных месяцев (≈354 дня) на 11 дней короче солнечного года (≈365,25 дней). Чтобы компенсировать разницу, каждые несколько лет прибавляли 13-й месяц.

В 433 г. до н. е. афинский астроном Метон открыл 19-летний цикл, позволивший согласовать лунный и солнечный календари. Этот принцип стал основой для исчисления даты Песаха.

В V веке Викторий Аквитанский объединил Метонов цикл с 28-летним солнечным циклом, получив «Великий Индикт» — 532 года, после которых даты Пасхи повторяются. Дионисий Малый в VI веке использовал эту систему, закрепив весеннее равноденствие на 21 марта, хотя астрономическая дата может отличаться.

Восточные христиане до сих пор определяют дату Пасхи по таблицам Дионисия Малого, разработанными еще в VI веке. Эта система позволяет вычислить праздник для любого года без сложных астрономических наблюдений.

Однако этот метод имеет существенный недостаток: из-за погрешности в 19-летнем цикле Метона расхождение между вычисленной и реальной пасхальной полностью возрастает со временем. К тому же весеннее равноденствие, которое считается 21 марта, действительно часто наступает 20 числа.

В 1582 году Папа Григорий XIII провел календарную реформу, выбросив 10 дней и введя новые правила для високосных лет. Это заставило изменить и методику расчета Пасхи: григорианская дата теперь часто опережает юлианскую. Однако в 30% случаев даты совпадают, а в остальных расходятся на 1, 4 или 5 недель.

Любопытно, что ни один из этих алгоритмов не учитывает реальное движение Луны и Солнца — они искусственные математические модели. Даже в григорианской системе равноденствие фиксируется как 21 марта, хотя астрономически оно уже давно переместилось.

В XVIII–XIX ст. немецкие и шведские протестанты использовали таблицы Кеплера, чтобы определять праздник по лунным фазам. Но потом они вернулись к традиционному методу, согласовав его с католиками.

В 1923 году православные иерархи на Константинопольском совещании предложили перейти на «новоюлианский календарь» и вычислять Пасху по астрономическим данным: первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия (по иерусалимскому меридиану). Альтернативой была фиксированная дата — второе воскресенье апреля. Но ни один вариант не был окончательно принят.

Вопрос снова обсуждался на Всеправославном соборе 2016, но консенсус так и не нашли. Поэтому разные конфессии до сих пор празднуют Пасху по собственным правилам — и эта дата уже давно оторвана от реального движения Луны и Солнца.

В 2025 году христиане западного и восточного обряда будут праздновать Пасху вместе 20 апреля. В следующий раз такое случится только в 2034 году.

Раньше мы писали, какой календарь у украинских христиан и почему дата Пасхи подвижна.