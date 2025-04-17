Обмеження та перевірки на Великдень: в поліції попередили про додаткові заходи безпеки

Посиленні заходи безпеки на Великдень 2025 / © pixabay.com

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Національна поліція України підсилює заходи безпеки на Великдень. Зокрема, поліцейські екіпажі будуть патрулювати біля храмів та місць масового скупчення людей.

Про це повідомила спікерка Нацполіції Юлія Гірдвіліс в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Під час святкування Великодня Національна поліція, як і щороку, посилює заходи безпеки. Екіпажі поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь», — зазначили в поліції.

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Поліція буде забезпечувати правопорядок біля храмів, на вулицях та дорогах.

«Поліцейські можуть вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян», — додала спікерка.

Під час воєнного стану діють певні обмеження, зокрема, розклад богослужінь буде враховувати комендантську годину.

«Закликаємо громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Пам’ятаємо, що ворог підступний і може вдатися до будь-яких дій, навіть у Великдень», — підкреслила Гірдвіліс.

Раніше ми писали, які обмеження діятимуть на Великдень в Івано-Франківській області.