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Обмеження та перевірки на Великдень: в поліції попередили про додаткові заходи безпеки
Поліція попереджає про додаткові заходи безпеки та можливі обмеження.
Національна поліція України підсилює заходи безпеки на Великдень. Зокрема, поліцейські екіпажі будуть патрулювати біля храмів та місць масового скупчення людей.
Про це повідомила спікерка Нацполіції Юлія Гірдвіліс в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Під час святкування Великодня Національна поліція, як і щороку, посилює заходи безпеки. Екіпажі поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь», — зазначили в поліції.
Поліція буде забезпечувати правопорядок біля храмів, на вулицях та дорогах.
«Поліцейські можуть вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян», — додала спікерка.
Під час воєнного стану діють певні обмеження, зокрема, розклад богослужінь буде враховувати комендантську годину.
«Закликаємо громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Пам’ятаємо, що ворог підступний і може вдатися до будь-яких дій, навіть у Великдень», — підкреслила Гірдвіліс.
Раніше ми писали, які обмеження діятимуть на Великдень в Івано-Франківській області.