Пентагон відсторонив трьох чиновників через витік секретної інформації

Міністр оборони Піт Хегсет. / © Getty Images

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Розслідування витоку секретної інформації в Пентагоні набирає обертів: ще двох чиновників відправлено в адміністративну відпустку. Як повідомили офіційні особи, мова йде про Деріна Селніка — нещодавно призначеного заступника начальника штабу міністра оборони Піта Хегсета, та Коліна Керрола — начальника штабу заступника міністра оборони Стіва Файнберга.

Про це пише Reuters.

Напередодні агентство повідомило, що старший радник міністра оборони Ден Колдуелл був також усунутий з посади через так зване “несанкціоноване розкриття інформації”.

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У службовій записці, підписаній начальником штабу Хегсета Джо Каспером 21 березня, було офіційно ініційовано розслідування щодо витоку даних, які стосуються національної безпеки. У документі також йшлося про можливе застосування поліграфа.

Селнік — відставний офіцер ВПС США, який до підвищення обіймав посаду радника з кадрової політики. Керрол, ветеран морської піхоти, раніше працював в оборонній компанії Anduril Industries.

Ден Колдуелл, який відігравав помітну роль у команді Хегсета, фігурував у раніше опублікованих повідомленнях у месенджері Signal, де його називали основним контактним представником Ради нацбезпеки з підготовки до авіаударів по хуситах у Ємені. Колдуелл публічно виступав проти участі США в Іраку та закликав до скорочення військової присутності в Європі, а також скептично ставився до надання допомоги Україні.

Ці кадрові рішення стали частиною ширших змін у Пентагоні після того, як Піт Хегсет обійняв посаду глави Міноборони в січні. Серед звільнених раніше — голова Об’єднаного комітету начальників штабів, головнокомандувач ВМС, керівник Кіберкомандування та низка військових юристів.

Нагадаємо, радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц випадково додав редактора The Atlantic у секретний груповий чат у Signal, де обговорювалися конфіденційні операції, зокрема удари по хуситах.