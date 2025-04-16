Трамп подовжив заборону на входження суден РФ до портів США: що відомо про термін санкцій

Президент США Дональд Трамп і заборона, яку США запровадили 21 квітня 2022 року / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп подовжив ще на рік заборону на вхід до американських портів суден, що належать Росії або мають інші звʼязки із нею.

Про це йдеться в документі у Федеральному реєстрі США.

Заборона, яку США запровадили 21 квітня 2022 року, поширюється на стоянку і рух у портах США для всіх суден, які повʼязані з Росією.

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«Політика та дії уряду Російської Федерації й надалі загрожують національній безпеці через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів», — йдеться в документі.

Зазначимо, що заборону на вхід до американських портів суден РФ вже двічі подовжували в період 2023-2024 рр.

Тим часом НАТО розробляє сухопутні коридори для військ США у Європі.

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