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Трамп подовжив заборону на входження суден РФ до портів США: що відомо про термін санкцій
Заборона поширюється як на стоянку, так і курсування у портах США всіх суден, які мають звʼязки з Росією.
Президент США Дональд Трамп подовжив ще на рік заборону на вхід до американських портів суден, що належать Росії або мають інші звʼязки із нею.
Про це йдеться в документі у Федеральному реєстрі США.
Заборона, яку США запровадили 21 квітня 2022 року, поширюється на стоянку і рух у портах США для всіх суден, які повʼязані з Росією.
«Політика та дії уряду Російської Федерації й надалі загрожують національній безпеці через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів», — йдеться в документі.
Зазначимо, що заборону на вхід до американських портів суден РФ вже двічі подовжували в період 2023-2024 рр.
Тим часом НАТО розробляє сухопутні коридори для військ США у Європі.
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