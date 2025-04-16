Трамп постачатиме Україні зброю: у Зеленського назвали вагому причину

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп надаватиме Україні військову допомогу на комерційній основі, оскільки це вигідно для виробників американської зброї, які є донорами Республіканської партії.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі на YouTube-каналі «РБК-Україна».

«Для виробників зброї, які є донорами Республіканської партії, присутність у війні України проти Росії очевидно позитивна, тому що вона збільшує дохідність цих компаній, збільшує частку на глобальному ринку і впливи цих компаній», — наголосив він, нагадавши про пропозицію президента Зеленського щодо придбання американського озброєння.

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Подоляк вважає, що, попри свої теперішні заяви, американський президент з прагматичних міркувань буде продавати Україні зброю в повному обсязі. Особливо це стосується тієї зброї, яка є ефективною проти продукції російського ВПК — прямого конкурента американських зброярів.

На його думку, рішення про відновлення військової підтримки Трамп ухвалить тоді, коли зрозуміє фальш Путіна.

«Як тільки пан Трамп зрозуміє обнулення своєї репутації з боку Путіну, всі ці міфічні, ілюзорні домовленості, які вони начебто вже отримали в рамках переговорів про економіку, він суттєво прискорить постачання відповідних інструментів для нанесення максимальних збитків Російській Федерації на полі бою», — підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше у виданні Bild повідомили, що американський президент Дональд Трамп відмовляється продавати Україні ЗРК Patriot, яких Україна терміново потребує для захисту від ворожих ракет.