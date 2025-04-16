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Трамп постачатиме Україні зброю: у Зеленського назвали вагому причину
Рішення про відновлення військової підтримки Трамп ухвалить тоді, коли зрозуміє фальш Путіна.
Президент США Дональд Трамп надаватиме Україні військову допомогу на комерційній основі, оскільки це вигідно для виробників американської зброї, які є донорами Республіканської партії.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі на YouTube-каналі «РБК-Україна».
«Для виробників зброї, які є донорами Республіканської партії, присутність у війні України проти Росії очевидно позитивна, тому що вона збільшує дохідність цих компаній, збільшує частку на глобальному ринку і впливи цих компаній», — наголосив він, нагадавши про пропозицію президента Зеленського щодо придбання американського озброєння.
Подоляк вважає, що, попри свої теперішні заяви, американський президент з прагматичних міркувань буде продавати Україні зброю в повному обсязі. Особливо це стосується тієї зброї, яка є ефективною проти продукції російського ВПК — прямого конкурента американських зброярів.
На його думку, рішення про відновлення військової підтримки Трамп ухвалить тоді, коли зрозуміє фальш Путіна.
«Як тільки пан Трамп зрозуміє обнулення своєї репутації з боку Путіну, всі ці міфічні, ілюзорні домовленості, які вони начебто вже отримали в рамках переговорів про економіку, він суттєво прискорить постачання відповідних інструментів для нанесення максимальних збитків Російській Федерації на полі бою», — підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, раніше у виданні Bild повідомили, що американський президент Дональд Трамп відмовляється продавати Україні ЗРК Patriot, яких Україна терміново потребує для захисту від ворожих ракет.