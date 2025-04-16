ЗРК Patriot — чи отримає їх Україна

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Американський президент Дональд Трамп відмовляється передавати Україні системи ППО. Йдеться про угоду на 50 млрд доларів для отримання ЗРК Patriot, яких Україна терміново потребує для захисту від ворожих ракет.

Про це йдеться у матеріалі Bild.

Автори пишуть, що Трамп нібито відкидає угоду від України на нові системи ППО.

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У виданні нагадали заклик українського президента Володимира Зеленського про надання засобів протиповітряної оборони Україні.

«Загалом на ці цілі буде доступно 50 млрд доларів, заявив він (президент України — ред.) три дні тому: «Дайте нам пакет, який включає і протиповітряну оборону, і інші відповідні засоби, ми за це заплатимо», — нагадує видання слова Володимира Зеленського.

Проте попри гостру потребу України в системах ППО Patriot та ракетах до них команда Трампа не зацікавлена навіть у можливості продажу цих комплексів, зазначають автори Bild.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з головою Сальвадору Наїбом Букеле 14 квітня ухилився від прямої відповіді на запитання щодо пропозиції України придбати 10 додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot. Саме про них говорив президент України Володимир Зеленський напередодні.

«Він (Володимир Зеленський — ред.) завжди намагається придбати ракети. Дивіться, коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що ви можете виграти її. Ви не можете починати війну проти когось, хто у 20 разів більший за вас і потім очікувати, що люди дадуть вам ракети», — заявив президент США.

Він вкотре згадав, що за його першого президентства Україна отримала від США переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin, завдяки яким Збройні сили України нібито «виграли їхню першу велику битву з танками, які застрягли в багнюці».

Раніше президент Володимир Зеленський попросив Захід про один Patriot до літа. Очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники намагаються задовольнити запит Києва на системи ППО.

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