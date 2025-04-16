Трамп отказывается продавать ЗРК Patriot Украине — Bild

ЗРК Patriot — получит ли их Украина

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Американский президент Дональд Трамп отказывается передавать Украине системы ПВО. Речь идет о сделке на 50 млрд долларов для получения ЗРК Patriot, в которых Украина срочно нуждается для защиты от вражеских ракет.

Об этом говорится в материале Bild.

Авторы пишут, что Трамп якобы отвергает сделку от Украины на новые системы ПВО.

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В издании напомнили призыв украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении средств противовоздушной обороны для Украины.

«В общей сложности на эти цели будет доступно 50 млрд долларов, заявил он (президент Украины — ред.) три дня назад: «Дайте нам пакет, который включает и противовоздушную оборону, и другие соответствующие средства, мы за это заплатим», — напоминает издание слова Владимира Зеленского.

Однако, несмотря на острую потребность Украины в системах ПВО Patriot и ракетах к ним, команда Трампа не заинтересована даже в возможности продажи этих комплексов, отмечают авторы Bild.

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время общения со СМИ после встречи с главой Сальвадора Наибом Букеле 14 апреля уклонился от прямого ответа на вопрос о предложении Украины приобрести 10 дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Именно о них говорил президент Украины Владимир Зеленский накануне.

«Он (Владимир Зеленский — ред.) всегда пытается приобрести ракеты. Смотрите, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть ее. Вы не можете начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и потом ожидать, что люди дадут вам ракеты», — заявил президент США.

Он в очередной раз вспомнил, что при его первом президентстве Украина получила от США переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, благодаря которым Вооруженные силы Украины якобы «выиграли их первую большую битву с застрявшими в грязи танками».

Ранее президент Владимир Зеленский попросил Запад об одном Patriot к лету. Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники пытаются удовлетворить запрос Киева на системы ПВО.

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