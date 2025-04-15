Чи планує Трамп приїжджати до України: відповідь на запрошення Зеленського

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп наразі не планує відвідувати Україну.

Про це на брифінгу сьогодні, 15 квітня, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Журналістка нагадала, що президент Зеленський нещодавно запросив Дональда Трампа приїхати до України, і запитала, чи бачив американський лідер це запрошення.

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«Насправді я не говорила з президентом Трампом про це і не знаю, чи бачив він пропозицію Зеленського. Я впевнена, що він це бачив. Але я не говорила з ним про це. Я можу запитати його, що він думає. Хоча я, звичайно, не маю жодних планів щодо потенційної поїздки в Україну», — відповіла Левітт.

Раніше президент Володимир Зеленський у інтерв’ю телеканалу CBS News закликав Дональда Трампа приїхати в Україну перед ухваленням рішень про переговори щодо припинення вогню.