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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1514
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Чи планує Трамп приїжджати до України: відповідь на запрошення Зеленського

У Білому домі немає жодних планів щодо ймовірної поїздки Трампа до України.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп наразі не планує відвідувати Україну.

Про це на брифінгу сьогодні, 15 квітня, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Журналістка нагадала, що президент Зеленський нещодавно запросив Дональда Трампа приїхати до України, і запитала, чи бачив американський лідер це запрошення.

«Насправді я не говорила з президентом Трампом про це і не знаю, чи бачив він пропозицію Зеленського. Я впевнена, що він це бачив. Але я не говорила з ним про це. Я можу запитати його, що він думає. Хоча я, звичайно, не маю жодних планів щодо потенційної поїздки в Україну», — відповіла Левітт.

Раніше президент Володимир Зеленський у інтерв’ю телеканалу CBS News закликав Дональда Трампа приїхати в Україну перед ухваленням рішень про переговори щодо припинення вогню.

Дата публікації
Кількість переглядів
1514
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