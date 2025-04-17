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У Підмосков'ї пролунав потужний вибух: стоїть густий дим
Обставини події з’ясовуються.
У Підмосков'ї пролунав потужний вибух, у небі — густий стовп диму. Інцидент стався в Люберцях на пункті прийому металобрухту "Вторчермет".
Про це пишуть росЗМІ.
Що стало причиною вибуху, наразі невідомо.
Нагадаємо, в ніч проти 17 квітня у російському місті Шуя, що в Іванівській області, була атакована 112 ракетна частина ЗС РФ. Саме вона є відповідальною за теракт у Сумах.