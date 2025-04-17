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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
749
Час на прочитання
1 хв

У Підмосков'ї пролунав потужний вибух: стоїть густий дим

Обставини події з’ясовуються.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму

У Підмосков'ї пролунав потужний вибух, у небі — густий стовп диму. Інцидент стався в Люберцях на пункті прийому металобрухту "Вторчермет".

Про це пишуть росЗМІ.

Що стало причиною вибуху, наразі невідомо.

Нагадаємо, в ніч проти 17 квітня у російському місті Шуя, що в Іванівській області, була атакована 112 ракетна частина ЗС РФ. Саме вона є відповідальною за теракт у Сумах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
749
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