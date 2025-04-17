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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
699
Время на прочтение
1 мин

В Подмосковье раздался мощный взрыв: стоит густой дым

Обстоятельства происшествия выясняются.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма

В Подмосковье раздался мощный взрыв, в небе густой столб дыма. Инцидент произошел в Люберцах на пункте приема металлолома "Вторчермет".

Об этом пишут росСМИ.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Напомним, в ночь на 17 апреля в российском городе Шуя, что в Ивановской области, была атакована 112 ракетная часть ВС РФ. Именно она является ответственной за теракт в Сумах.

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Дата публикации
Количество просмотров
699
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