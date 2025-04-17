В Подмосковье раздался мощный взрыв: стоит густой дым

Столб дыма

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В Подмосковье раздался мощный взрыв, в небе густой столб дыма. Инцидент произошел в Люберцах на пункте приема металлолома "Вторчермет".

Об этом пишут росСМИ.

Дата публикации 11:41, 17.04.25 Количество просмотров 14 В Подмосковье раздался мощный взрыв

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

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Напомним, в ночь на 17 апреля в российском городе Шуя, что в Ивановской области, была атакована 112 ракетная часть ВС РФ. Именно она является ответственной за теракт в Сумах.