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В Подмосковье раздался мощный взрыв: стоит густой дым
Обстоятельства происшествия выясняются.
В Подмосковье раздался мощный взрыв, в небе густой столб дыма. Инцидент произошел в Люберцах на пункте приема металлолома "Вторчермет".
Об этом пишут росСМИ.
Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.
Напомним, в ночь на 17 апреля в российском городе Шуя, что в Ивановской области, была атакована 112 ракетная часть ВС РФ. Именно она является ответственной за теракт в Сумах.