Можно ли красить коричневые яйца на Пасху: будет держаться краска или нет

Не поверите, но коричневые яйца действительно дают более яркие крашеные яйца, чем их белые аналоги. Почему так происходит и какие цвета выбрать?

Секрет насыщенно окрашенного яйца заключается в природном цвете яиц, которые вы выбираете. Когда вы идете в магазин за яйцами для украшения, выбирайте коричневые яйца вместо белых. Если вы сомневаетесь, не беспокойтесь, красить коричневые яйца не только возможно, но и желательно, если вы хотите получить самые яркие пасхальные яйца.

В отличие от белых яиц, которые обычно дают красивый, но более пастельный, выцветший вид, коричневые яйца имеют более темное основание, что автоматически углубляет финальный цвет. Благодаря бежевому основанию, коричневые яйца естественно окрашиваются в более землянистые, насыщенные цвета. Конечно, если вам больше нравится приглушенный вид крашеных белых яиц, а не более яркие цвета крашеных коричневых, вы всегда можете остаться на классическом варианте, ведь они также всегда смотрятся красиво на пасхальном столе.

Что вам понадобится для окрашивания яиц на Пасху:

Один десяток вареных коричневых яиц;

Пищевые красители или окрашивающие таблетки;

Дистиллированный белый уксус;

Маленькие стаканы, банки или миски;

Ложки;

Сушилка для яиц;

Бумажные полотенца.

Инструкция для покраски:

Уложите бумажные полотенца на рабочую поверхность для удобной очистки. Разместите стаканы, банки или миски на бумажных полотенцах и налейте в каждую по 1/2 чашки теплой воды и 3 чайные ложки белого уксуса. Добавьте таблетку краски или несколько капель пищевого красителя в каждую банку и перемешайте, пока краситель не распределится равномерно. С помощью ложки опустите яйцо в каждую банку и оставьте его на 10 минут (коричневые яйца требуют больше времени, чтобы раскрыть яркий цвет). Проверьте яйца и оставьте их в краске на более долгое время, если хотите, чтобы они поглотили больше красителя. Напротив, оставьте яйца в растворе краски меньше времени, если хотите получить более традиционные пастельные цвета. Пока яйца настаиваются в растворе краски, подготовьте место для сушки. Уложите бумажные полотенца на рабочую поверхность и поставьте сушилку для яиц поверх них. Это защитит вашу поверхность от случайных капель красителя. После завершения процесса окрашивания, извлеките яйца из жидкости с помощью ложки, и положите на сушилку для высыхания. Когда яйца станут сухими на ощупь, вы можете дополнительно украшать их окрасочными маркерами, наклейками и другими материалами для рукоделия, с которыми хотите поэкспериментировать.

Эксперты советуют использовать уксус при окрашивании яиц. Хотя он не обязателен, однако ускоряет процесс. Без уксуса краситель впитывается в скорлупу яйца гораздо медленнее.

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