Як варити яйця, щоб шкарлупа добре відчищалася

Дуже часто шкарлупа буквально приклеюється до білка. Тому варені яйця важко почистити. Однак, можна вирішити цю проблему, якщо знати, як варити яйця, щоб добре чистилися. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Якщо неправильно зварити яйця, то відокремити шкарлупу, не пошкодивши саму структуру білка, може бути непросто. Однак, вихід є. Потрібно всього лише запам'ятати кілька простих рекомендацій.

Холодні яйця варити не можна

Якщо ви звикли готувати цей продукт відразу після того, як витягнете його з холодильника, варто позбутися цієї звички. Справа в тому, що різкий перепад температур не найкращим чином впливає на яйця. Дайте їм полежати на кухонному столі хоча б 15 хвилин. А потім починайте варити. Після цього ви почистите шкарлупу значно простіше і швидше.

Правильна температура води

Багато хто навіть і не здогадується, що для варіння яєць потрібна правильна температура води. Однак, якщо ви хочете, щоб шкарлупа потім швидко відчистилася, потрібно звернути увагу на цей момент.

Дочекайте, доки вода закипить, і тільки після цього кидайте у каструлю яйця.

Обов'язково додавайте сіль

Щоб потім без складнощів почистити яйця, потрібно додати сіль під час їхнього варіння. Найважливіше, зробити це до того, як ви кинули у киплячу воду сам продукт.

Обробити холодною водою

Тут можна використати відразу два варіанти. Перший - відразу після варіння обробити яйце холодною водою, підставивши його під кран. Другий підходить в тому випадку, якщо ви зварили багато яєць. Наприклад, для салату. Спочатку злийте гарячу воду, потім налийте в каструлю холодної. Накрийте ємність кришкою і добряче потрусіть її.

Яйця потрібно "побити"

Шкарлупа буквально сама "злетить" з яйця, якщо його після варіння "побити" ложкою. Тільки не перестарайтеся. Якщо шкарлупа трісне відразу в багатьох місцях, зняти її може бути проблематично.