Как варить яйца, чтобы скорлупа хорошо отчищалась

Очень часто скорлупа буквально приклеивается к белку. Поэтому вареные яйца трудно почистить. Однако можно решить эту проблему, если знать, как варить яйца, чтобы хорошо чистились. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Если неправильно сварить яйца, то отделить скорлупу, не повредив структуру белка, может быть непросто. Однако выход есть. Нужно всего-навсего запомнить несколько простых рекомендаций.

Холодные яйца варить нельзя

Если вы привыкли готовить этот продукт сразу после того, как вытащите его из холодильника, следует избавиться от этой привычки. Дело в том, что резкий перепад температур не лучшим образом влияет на яйца. Дайте им полежать на кухонном столе хотя бы 15 минут. А потом начинайте варить. После этого вы почистите скорлупу гораздо проще и быстрее.

Правильная температура воды

Многие даже и не догадываются, что для варки яиц нужна правильная температура воды. Однако, если вы хотите, чтобы скорлупа затем быстро очистилась, нужно обратить внимание на этот момент.

Дождитесь, пока вода закипит, и только после этого бросайте в кастрюлю яйца.

Обязательно добавляйте соль

Чтобы потом без труда почистить яйца, нужно добавить соль во время их варки. Самое важное сделать это до того, как вы бросили в кипящую воду сам продукт.

Обработать холодной водой

Здесь можно использовать сразу два варианта. Первый – сразу после варки обработать яйцо холодной водой, подставив его под кран. Второй подходит в том случае, если вы сварили много яиц. К примеру, для салата. Сначала слейте горячую воду, затем налейте в холодную кастрюлю. Накройте емкость крышкой и изрядно потрясите ее.

Яйца нужно "побить"

Скорлупа буквально сама "взлетит" из яйца, если его после варки "побить" ложкой. Только не переусердствуйте. Если скорлупа лопнет сразу во многих местах, снять ее может быть проблематично.