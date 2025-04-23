Зірка "Гри престолів" Тор Бйорнссон зганьбився приїздом до Росії

Тор Бйорнссон / © Associated Press

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Ісландський стронгмен та актор Тор Бйорнссон, який знімався в нашумілому серіалі "Гра престолів", зганьбився приїздом до Росії.

Зокрема, спортсмен вирішив навідатися до російського Красноярська, про що вже активно пишуть пропагандистські ЗМІ. Бйорнссон прибув до РФ не просто так. В країні-агресорці він взяв участь у турнірі з силових видів спорту, кадри з якого публікував у своєму Instagram.

В РФ актора зустрічали в кокошниках та з короваєм. Тим часом Тор Бйорнссон на знак вдячності навіть заспівав російських пісень, щоправда, звучало це недолуго. Ба більше, він розмріявся зніматися в фільмах РФ. Але в цьому випадку актор виявився не таким безпринципним, як у виборі турнірів. У російському кіно актор зніметься лише в тому випадку, якщо йому сподобається сценарій.

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Тор Бйорнссон у Росії / © instagram.com/thorbjornsson

Зазначимо, Тор Бйорнссон – ісландський стронгмен та колишній баскетболіст. 2011 року спортсмен став найсильнішою людиною Ісландії, а 2014-го – Європи. Згодом Бйорнссон розпочав акторську кар'єру. Найвідоміша його роль - Грегор "Гора" Клегейн у серіалі "Гра престолів".

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту Coldplay Кріс Мартін зганьбився зверненням до росіян. Він розмріявся про концерти в Росії і припустив, як кривавий диктатор путін може в цьому допомогти.