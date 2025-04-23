ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Гри престолів" Тор Бйорнссон зганьбився приїздом до Росії

Тор Бйорнссон прибув до країни-агресорки, аби взяти участь у спортивних змаганнях.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тор Бйорнссон

Тор Бйорнссон / © Associated Press

Ісландський стронгмен та актор Тор Бйорнссон, який знімався в нашумілому серіалі "Гра престолів", зганьбився приїздом до Росії.

Зокрема, спортсмен вирішив навідатися до російського Красноярська, про що вже активно пишуть пропагандистські ЗМІ. Бйорнссон прибув до РФ не просто так. В країні-агресорці він взяв участь у турнірі з силових видів спорту, кадри з якого публікував у своєму Instagram.

В РФ актора зустрічали в кокошниках та з короваєм. Тим часом Тор Бйорнссон на знак вдячності навіть заспівав російських пісень, щоправда, звучало це недолуго. Ба більше, він розмріявся зніматися в фільмах РФ. Але в цьому випадку актор виявився не таким безпринципним, як у виборі турнірів. У російському кіно актор зніметься лише в тому випадку, якщо йому сподобається сценарій.

Тор Бйорнссон у Росії / © instagram.com/thorbjornsson

Тор Бйорнссон у Росії / © instagram.com/thorbjornsson

Зазначимо, Тор Бйорнссон – ісландський стронгмен та колишній баскетболіст. 2011 року спортсмен став найсильнішою людиною Ісландії, а 2014-го – Європи. Згодом Бйорнссон розпочав акторську кар'єру. Найвідоміша його роль - Грегор "Гора" Клегейн у серіалі "Гра престолів".

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту Coldplay Кріс Мартін зганьбився зверненням до росіян. Він розмріявся про концерти в Росії і припустив, як кривавий диктатор путін може в цьому допомогти.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie