ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Игры престолов" Тор Бьорнссон опозорился приездом в Россию

Тор Бьорнссон прибыл в страну-агрессор, чтобы принять участие в спортивных соревнованиях.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Тор Бьорнссон

Тор Бьорнссон / © Associated Press

Исландский стронгмен и актер Тор Бьорнссон, который снимался в нашумевшем сериале "Игра престолов", опозорился приездом в Россию.

В частности, спортсмен решил посетить российский Красноярск, о чем уже активно пишут пропагандистские СМИ. Бьорнссон прибыл в РФ не просто так. В стране-агрессоре он принял участие в турнире по силовым видам спорта, кадры с которого публиковал в своем Instagram.

В РФ актера встречали в кокошниках и с караваем. Тем временем Тор Бьорнссон в знак благодарности даже спел российские песни, правда, звучало это нелепо. Более того, он размечтался сниматься в фильмах РФ. Но в этом случае актер оказался не таким беспринципным, как в выборе турниров. В российском кино актер снимется только в том случае, если ему понравится сценарий.

Тор Бьорнссон в России / © instagram.com/thorbjornsson

Тор Бьорнссон в России / © instagram.com/thorbjornsson

Отметим, Тор Бьорнссон – исландский стронгмен и бывший баскетболист. В 2011 году спортсмен стал самым сильным человеком Исландии, а в 2014 – Европы. Впоследствии Бьорнссон начал актерскую карьеру. Самая известная его роль – Грегор "Гора" Клегейн в сериале "Игра престолов".

Напомним, недавно солист группы Coldplay Крис Мартин опозорился обращением к россиянам. Он размечтался о концертах в России и предположил, как кровавый диктатор путин может в этом помочь.

Дата публикации
Количество просмотров
113
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie