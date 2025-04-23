Звезда "Игры престолов" Тор Бьорнссон опозорился приездом в Россию

Тор Бьорнссон / © Associated Press

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Исландский стронгмен и актер Тор Бьорнссон, который снимался в нашумевшем сериале "Игра престолов", опозорился приездом в Россию.

В частности, спортсмен решил посетить российский Красноярск, о чем уже активно пишут пропагандистские СМИ. Бьорнссон прибыл в РФ не просто так. В стране-агрессоре он принял участие в турнире по силовым видам спорта, кадры с которого публиковал в своем Instagram.

В РФ актера встречали в кокошниках и с караваем. Тем временем Тор Бьорнссон в знак благодарности даже спел российские песни, правда, звучало это нелепо. Более того, он размечтался сниматься в фильмах РФ. Но в этом случае актер оказался не таким беспринципным, как в выборе турниров. В российском кино актер снимется только в том случае, если ему понравится сценарий.

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Тор Бьорнссон в России / © instagram.com/thorbjornsson

Отметим, Тор Бьорнссон – исландский стронгмен и бывший баскетболист. В 2011 году спортсмен стал самым сильным человеком Исландии, а в 2014 – Европы. Впоследствии Бьорнссон начал актерскую карьеру. Самая известная его роль – Грегор "Гора" Клегейн в сериале "Игра престолов".

Напомним, недавно солист группы Coldplay Крис Мартин опозорился обращением к россиянам. Он размечтался о концертах в России и предположил, как кровавый диктатор путин может в этом помочь.