В Австралии расстреляли 700 коал: в NYT рассказали детали

В Австралии расстреляли коал / © Unsplash

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После масштабных пожаров в национальном парке «Будж-Бим» в Австралии власти одобрили операцию по отстрелу около 700 коал. Официальное объяснение — «прекращение страданий» животных, которые получили ожоги, обезвоживание и истощение.

Об этом сообщило издание New York Post.

Активисты критикуют решение, подчеркивая, что оценить состояние здоровья коалы с вертолета практически невозможно, поэтому под пули могли попасть и вполне здоровые животные.

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«Использование воздушной стрельбы следует рассматривать как крайнюю меру. Это первый случай, когда коал убили стрельбой с вертолета в Австралии. Выбраковка коал с воздуха стала первой в Австралии и создает неприятный этический прецедент», — отметили в организации Friends of the Earth Melbourne.

Кроме того, из-за закрытия территории после пожаров спасатели не смогли помочь детенышам, которые остались без родителей.

Зоозащитники также требуют прекратить вырубку эвкалиптов — основных источников пищи и жилья для коал.

«Несмотря на резкую критику, правительство Виктории поддержало выбраковку и настаивало на том, что действовало только по совету ветеринарных экспертов», — говорится в статье.

Напомним, в Канаде горел музей украинского наследия.