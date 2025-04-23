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В Австралии расстреляли 700 коал: в NYT рассказали детали
Правительство утверждает, что это было «гуманное решение», чтобы прекратить страдания животных. Однако зоозащитники возмущены.
После масштабных пожаров в национальном парке «Будж-Бим» в Австралии власти одобрили операцию по отстрелу около 700 коал. Официальное объяснение — «прекращение страданий» животных, которые получили ожоги, обезвоживание и истощение.
Об этом сообщило издание New York Post.
Активисты критикуют решение, подчеркивая, что оценить состояние здоровья коалы с вертолета практически невозможно, поэтому под пули могли попасть и вполне здоровые животные.
«Использование воздушной стрельбы следует рассматривать как крайнюю меру. Это первый случай, когда коал убили стрельбой с вертолета в Австралии. Выбраковка коал с воздуха стала первой в Австралии и создает неприятный этический прецедент», — отметили в организации Friends of the Earth Melbourne.
Кроме того, из-за закрытия территории после пожаров спасатели не смогли помочь детенышам, которые остались без родителей.
Зоозащитники также требуют прекратить вырубку эвкалиптов — основных источников пищи и жилья для коал.
«Несмотря на резкую критику, правительство Виктории поддержало выбраковку и настаивало на том, что действовало только по совету ветеринарных экспертов», — говорится в статье.
Напомним, в Канаде горел музей украинского наследия.