ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Російський конструктор Євген Ритіков (на фото – ліворуч)

Російський конструктор Євген Ритіков (на фото — ліворуч) / © російські телеграм-канали

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
625
Час на прочитання
1 хв
Російський конструктор Євген Ритіков (на фото – ліворуч)

У Брянську вибухнуло авто провідного конструктора РЕБів — ЗМІ

У Брянську загинув головний розробник РЕБ-комплексу «Красуха» після вибуху його авто.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як

У Брянську в Росії вибухнуло авто провідного російського конструктора Євгена Ритікова, який займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби. Чоловік загинув.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в Силах оборони.

Авто Ритікова вибухнуло у ніч проти 18 квітня. Чоловік був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу. Це підприємство — ключовий розробник та інноватор у секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для російської армії

Машина вибухнула, коли Ритіков разом з колегою сів до авто. Ще одним загиблим від вибуху може бути заступник керівника конструкторського бюро або його помічник.

Джерела видання у Силах оборони зазначили, що Ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ «Красуха». Це одна з найсучасніших таких станцій країни-агресорки. Вона призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.

Нагадаємо, 25 квітня у Підмосков’ї вибухнуло авто із заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії Ярославом Москаликом. Генерал-майор загинув.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie