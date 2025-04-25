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У Брянську в Росії вибухнуло авто провідного російського конструктора Євгена Ритікова, який займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби. Чоловік загинув.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в Силах оборони.

Авто Ритікова вибухнуло у ніч проти 18 квітня. Чоловік був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу. Це підприємство — ключовий розробник та інноватор у секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для російської армії

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Машина вибухнула, коли Ритіков разом з колегою сів до авто. Ще одним загиблим від вибуху може бути заступник керівника конструкторського бюро або його помічник.

Джерела видання у Силах оборони зазначили, що Ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ «Красуха». Це одна з найсучасніших таких станцій країни-агресорки. Вона призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.

Нагадаємо, 25 квітня у Підмосков’ї вибухнуло авто із заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії Ярославом Москаликом. Генерал-майор загинув.