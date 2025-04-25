Син заступниці голови ЦРУ Майкл Глосс / © Фото з особистого архіву

Реклама

У війні проти України загинув син заступниці директора американського ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галліни Глосс — Майкл Глосс. Він воював на боці Росії в Донецькій області.

Про це повідомило російське видання «Важные истории».

Окрім того, що 21-річний Майкл Глосс — син топпосадовиці ЦРУ, він є також сином ветерана війни в Іраку Ларрі Глосса, який зараз створює безпечне програмне забезпечення для армії США та країн НАТО. Майкл навчався у «зеленому» коледжі США, виходив на протести проти заборони абортів та на захист клімату.

Реклама

2023 року Глосс кинув навчання, вирішивши стати мандрівником-гіпі, та вирушив у подорож світом. Хлопець публікував у соцмережах фото з хештегом #endukrainewar, вступив до антивоєнного гіпі-руху Rainbow family, їздив до табору екоактивістів та розбирав завали після землетрусів у Туреччині.

Мати Майкла Глосса — Джуліан Галліна Глосс / © Фото з особистого архіву

Знайомий Глосса розповів, що той згодом почав називати себе Хамзою, став прихильником Палестини, почав дивитися конспірологічні відео. Майкл також заговорив про ідеї «багатополярного світу» та війни проти «гегемонії Заходу».

Як Майкл Глосс опинився на війні проти України?

Під час перебування у Стамбулі Глосс зробив російську візу і вирушив у подорож із півдня Росії до Москви. Під час мандрівки він публікував фото з прапором СРСР та створив сторінку у «Вконтакте». Майкл підписався на групи про Володимира Леніна, Йосипа Сталіна та комунізм, а також викладав відео з Володимиром Путіним.

Майкл Глосс і прапор СРСР / © Фото з особистого архіву

Майкл Глосс на тлі пам’ятника Володимиру Леніну та під час служби в російській армії / © Фото з особистого архіву

Коли в американця сплив термін візи, він опинився у Москві на вулиці Яблочкова у пункті вербування на військову службу за контрактом, а потім — на війні в Україні. Глосс потрапив до тренувального центру «Авангард» у Підмосков’ї. Потім його перевезли до військової частини, імовірно, в Рязані.

Перебуваючи там, Майкл створив профіль у дейтинговому сервісі, вказавши, що служить у російській армії та вивчає російську мову. Хлопець публікував у соцмережах проросійський контент. Глосс стверджував, що вступив до армії не для війни, а заради громадянства РФ, яке нібито допомогло би втілити його екологічний проєкт — очищення води від мікропластику.

У грудні 2023 року Майкл розповів друзям з гіпі-руху, що хоче отримати російський паспорт та подорожувати Африкою. Однак невдовзі американця відправили на фронт до Донецької області. Востаннє хлопець з’явився в Мережі у березні 2024 року.

Загинув Глосс 4 квітня 2024 року. Подробиці загибелі невідомі. Поховали Майкла 21 грудня у США. Про загибель хлопця його родина дізналася лише за два місяці до похорону.

До слова, у березні стало відомо, що брат віцепрезидента США Джея Ді Венса воював за Україну у складі «Вовків Да Вінчі».