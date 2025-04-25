Сын замглавы ЦРУ Майкл Глосс

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В войне против Украины погиб сын заместителя директора американского ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс — Майкл Глосс. Он воевал на стороне России в Донецкой области.

Об этом сообщило российское издание «Важные истории».

Кроме того, что 21-летний Майкл Глосс — сын топ-чиновницы ЦРУ, он также сын ветерана войны в Ираке Ларри Глосса, который сейчас создает безопасное программное обеспечение для армии США и стран НАТО. Майкл учился в «зеленом колледже» США, выходил на протесты против запрета абортов и в защиту климата.

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В 2023 году Глосс бросил учебу, решив стать путешественником-хиппи и отправился в путешествие по миру. Парень публиковал в соцсетях фото с хештегом #endukrainewar, вступил в антивоенное хиппи-движение Rainbow family, ездил в лагерь экоактивистов и разбирал завалы после землетрясений в Турции.

Мать Майкла Глосса — Джулиан Галлина Глосс

Знакомый Глосса рассказал, что тот позже стал называть себя Хамзой, стал поклонником Палестины, начал смотреть конспирологические видео. Майкл также заговорил об идеях «многополярного мира» и войны против «гегемонии Запада».

Как Майкл Глосс оказался на войне против Украины?

Во время пребывания в Стамбуле Глосс сделал российскую визу и отправился в путешествие с юга России в Москву. Во время путешествия он публиковал фото с флагом СССР и создал страницу в «Вконтакте». Майкл подписался на группы о Владимире Ленине, Иосифе Сталине и коммунизме, а также выкладывал видео с Владимиром Путиным.

Майкл Глосс и флаг СССР

Майкл Глосс на фоне памятника Владимиру Ленину и во время службы в российской армии

Когда у американца истек срок визы, он оказался в Москве на улице Яблочкова в пункте вербовки на военную службу по контракту, а затем — на войне в Украине. Глосс попал в тренировочный центр «Авангард» в Подмосковье. Затем его перевезли в воинскую часть, вероятно, в Рязань.

Находясь там, Майкл создал профиль в дейтинговом сервисе, указав, что служит в российской армии и изучает русский язык. Парень публиковал в соцсетях пророссийский контент. Глосс утверждал, что вступил в армию не для войны, а ради гражданства РФ, которое якобы помогло бы воплотить в жизнь его экологический проект — очистку воды от микропластика.

В декабре 2023 года Майкл рассказал друзьям из хиппи-движения, что хочет получить российский паспорт и путешествовать по Африке. Однако вскоре американца отправили на фронт в Донецкую область. В последний раз парень появлялся в Сети в марте 2024 года.

Погиб Глосс 4 апреля 2024 года. Подробности гибели неизвестны. Похоронили Майкла 21 декабря в США. О гибели парня его семья узнала всего за два месяца до похорон.

К слову, в марте стало известно, что брат вице-президента США Джея Ди Вэнса воевал за Украину в составе «Волков Да Винчи».