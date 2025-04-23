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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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478
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1 хв

Українські військові ліквідували на фронті російського боксера Артема Подковіна

Боксер був багаторазовим переможцем та призером міжнародних і всеросійських змагань.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Боксер Артем Подковін

Боксер Артем Подковін. / © Фото з відкритих джерел

На фронті в Україні загинув 24-річний російський боксер Артем Подковін.

Про його ліквідацію повідомили російські місцеві засоби масової інформації.

За їхніми даними, спортсмен вирушив на війну в Україні з початком повномасштабного вторгнення. Ліквідований він був на початку квітня цього року.

Подковін був командиром взводу вогневої підтримки мотострілецької роти. 2024 року його також відправляли на так званий "захист кордону" у Бєлгородській та Курській областях Росії.

Зазначається, що боксер був багаторазовим переможцем та призером міжнародних і всеросійських змагань, а також мав звання кандидата у майстри спорту.

Раніше повідомлялось, що українські бійці взяли у полон чергову партію російських військових. Дев’ять окупантів здалися на Курщині.

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