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- Війна
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Українські військові ліквідували на фронті російського боксера Артема Подковіна
Боксер був багаторазовим переможцем та призером міжнародних і всеросійських змагань.
На фронті в Україні загинув 24-річний російський боксер Артем Подковін.
Про його ліквідацію повідомили російські місцеві засоби масової інформації.
За їхніми даними, спортсмен вирушив на війну в Україні з початком повномасштабного вторгнення. Ліквідований він був на початку квітня цього року.
Подковін був командиром взводу вогневої підтримки мотострілецької роти. 2024 року його також відправляли на так званий "захист кордону" у Бєлгородській та Курській областях Росії.
Зазначається, що боксер був багаторазовим переможцем та призером міжнародних і всеросійських змагань, а також мав звання кандидата у майстри спорту.
Раніше повідомлялось, що українські бійці взяли у полон чергову партію російських військових. Дев’ять окупантів здалися на Курщині.