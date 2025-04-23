Чи буде наступ РФ на півдні: Маломуж про загрозу форсування Дніпра

Атаки РФ на півдні України / © Associated Press

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Російські окупанти значно посилили свою вогневу активність на півдні України, збільшивши кількість ударів авіацією, артилерією та дронами.

Про три різні цілі окупантів на Південному напрямку розповів генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, передає FREEДOM.

На його думку, перша ціль РФ — це знищення нашої інфраструктури, що є основним завданням ворога. Росіяни прагнуть якомога більше знищити наших об’єктів — інфраструктурних, енергетичних, портових, а також житлових будинків, щоб завдати великої економічної шкоди.

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Друга ціль — це терористичні атаки з метою придушення духу українців. Особливо у прифронтовій зоні.

Третя ціль — демонстрація того, що в росіян є наступальний потенціал.

За словами генерала, Силам оборони України наступати на півдні дуже важко через підготовлені лінії оборони противника. Водночас росіяни продовжують намагатися форсувати Дніпро та закріпитися на правому березі річки.

«Ворог посилив ракетні атаки, обстріли з артилерії, удари авіаційними бомбами. Особливо активізував застосування безпілотників різного типу. Намагається промацати та послабити наші лінії протиповітряної оборони, застосовуючи такий вал вогню і терору. Крім того, противник боїться несподіваного перегрупування наших військ, тому продовжує тиск у цьому секторі», — сказав Маломуж.

Раніше джерела ВВС в Генштабі назвали цілі ворога на фронті.