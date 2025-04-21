Кривавий Великодень на Херсонщині: росіяни вбили троє осіб

Наслідки атаки / © Getty Images

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На Великодень російські війська обстріляли 13 населених пунктів у Херсонській області. Внаслідок цих атак загинуло троє мирних жителів. Ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, під вогнем опинились Антонівка, Садове, Придніпровське, Висунці та Понятівка. Також атак зазнали Високе, Одрадокам’янка, Шляхове, Золота Балка, Бургунка, Микільське, Червоний Маяк і сам Херсон.

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«Російські війська обстрілювали не лише околиці. Вони навмисно били по житлових кварталах», — зазначив він.

Унаслідок ударів постраждали мирні мешканці та об’єкти цивільної інфраструктури. Однією із цілей ворога став магазин.

Нагадаємо, у ніч проти 21 квітня 2025 року росіяни атакували Україну після того, як закінчилося великоднє перемир’я. Зокрема, противник завдав удару по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою «Онікс» із Криму.

Після доповіді про порушення РФ перемир’я Володимир Зеленський заявив, що дії України будуть дзеркальними.