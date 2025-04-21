Кровавая Пасха на Херсонщине: россияне убили три человека

Последствия атаки / © Getty Images

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В Пасху российские войска обстреляли 13 населенных пунктов в Херсонской области. В результате этих атак погибли трое мирных жителей. Еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его данным, под огнем оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Высунцы и Понятовка. Также атаки подверглись Высокое, Одрадокаменка, Дорожное, Золотая Балка, Бургунка, Никольское, Красный Маяк и сам Херсон.

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«Российские войска обстреливали не только окрестности. Они намеренно били по жилым кварталам», — отметил он.

В результате ударов пострадали мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры. Одной из целей стал магазин.

Напомним, в ночь на 21 апреля 2025 года россияне атаковали Украину после того, как закончилось пасхальное перемирие. В частности, противник нанес удар по Херсонщине противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» из Крыма.

После доклада о нарушении РФ перемирия Владимир Зеленский заявил, что действия Украины будут зеркальными.