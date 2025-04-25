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В Брянске в России взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Рытикова, занимавшегося модернизацией средств радиоэлектронной борьбы. Мужчина погиб.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Силах обороны.

Авто Рытикова взорвалось в ночь на 18 апреля. Мужчина был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода. Это предприятие — ключевой разработчик и инноватор в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для российской армии.

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Машина взорвалась, когда Рытиков вместе с коллегой сел в автомобиль. Еще одним погибшим в результате взрыва может быть заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник.

Источники издания в Силах обороны отметили, что Рытиков был ответственен в частности за модернизацию российского комплекса РЭБ «Красуха». Это одна из самых современных подобных станций страны-агрессора. Она предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Напомним, 25 апреля в Подмосковье взорвался автомобиль с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярославом Москаликом. Генерал-майор погиб.