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- Ексклюзив ТСН
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Удар по Києву: як столиця України пережила масований обстріл
Росія ракетами атакувала Київ. Росіяни вбили 12 людей.
У Києві, окрім Святошинського району, руйнувань також зазнали Шевченківський, Подільський і Голосіївський райони. В деяких районах пошкодження сталися вже вчергове.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.
«Через гучне гудіння „Шахеда“ я забігла до найближчого підземного переходу, і звідти чую захід на ціль, вибух. У метро біля мого дому вчергове розбиті двері. На станції люди та їхні тварини перечікують гупання, гудіння, гуркіт, вибухи», — каже Наталія Нагорна.
У метро кореспондентка ТСН зустріла народну артистку України, солістку хору імені Верьовки Тетяну Пирогову, з якою живе по-сусідству і добре знайома. В будь якій ситуації, щоб заспокоїти себе і всіх навколо, Тетяна співає.
«У цей час над містом — і це не тільки поруч з моїм домом — піднімається чорний дим. Неподалік від місць пожеж кав’ярня має напис на стіні — тут уже чотири рази вилітали вікна, але господарі чотири рази відновили все і працюють. Вікно знову розбите, і незрозуміло, чи відкриється кав’ярня о 7:59, як зазвичай», — каже Наталія Нагорна.
Бариста Денис прибігає на роботу навіть раніше. Перед відкриттям кав’ярні потрібно поприбирати скло, включити кавомашину та розставити столи. Невиспані люди хочуть кави. Під час обстрілу Денис був поряд з місцями влучань. Вже пообіді статистику про вибиті вікна на стіні кав’ярні редагують. А перед спорудою Центрального палацу урочистих подій, він тут теж неподалік, закохані пари готуються взяти шлюб.
«Я сама бувала в цьому РАЦСі десятки разів. Звісно ж, як журналіст. Йому вдалося простояти більш ніж півстоліття. Але російська агресія наробила руйнувань», — каже Наталія Нагорна.
«Бачите, тут величезні вітражні вікна, які є фактично пам’ятками архітектури, як і вся ця будівля. Зараз їх немає, зараз хороша погода, тому ми можемо бачити, що взагалі відсутні подекуди повністю вікна. І от такий вигляд має центральний ДРАЦС після нічного обстрілу. Але ми все відновимо, все відбудуємо, і протягом кількох днів тут буде вже зовсім по-іншому і можна буде одружуватися і в цій залі», — каже Кирило Міненко, начальник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Весілля, для яких настав час, вирішили не скасовувати, і в розбитому РАЦСі заплановані церемонії вирішили не скасовувати та швидко облаштували нову локацію з усіма аксесуарами.
Попри все горе, руйнування, ракети і «Шахеди», після масованого обстрілу, старезний Київ прокинувся і жив, любив і відбудовувався — і саме про це, коли на поверхні вибухали ракети і «Шахеди», співала в тунелі метро Тетяна.
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