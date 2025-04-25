Удар по Києву: як столиця України пережила масований обстріл

Росіяни атакували Київ дронами та ракетами

Реклама

У Києві, окрім Святошинського району, руйнувань також зазнали Шевченківський, Подільський і Голосіївський райони. В деяких районах пошкодження сталися вже вчергове.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

«Через гучне гудіння „Шахеда“ я забігла до найближчого підземного переходу, і звідти чую захід на ціль, вибух. У метро біля мого дому вчергове розбиті двері. На станції люди та їхні тварини перечікують гупання, гудіння, гуркіт, вибухи», — каже Наталія Нагорна.

Реклама

Станція метро в Києві / © ТСН

У метро кореспондентка ТСН зустріла народну артистку України, солістку хору імені Верьовки Тетяну Пирогову, з якою живе по-сусідству і добре знайома. В будь якій ситуації, щоб заспокоїти себе і всіх навколо, Тетяна співає.

«У цей час над містом — і це не тільки поруч з моїм домом — піднімається чорний дим. Неподалік від місць пожеж кав’ярня має напис на стіні — тут уже чотири рази вилітали вікна, але господарі чотири рази відновили все і працюють. Вікно знову розбите, і незрозуміло, чи відкриється кав’ярня о 7:59, як зазвичай», — каже Наталія Нагорна.

Заклад харчування у Києві / © ТСН

Бариста Денис прибігає на роботу навіть раніше. Перед відкриттям кав’ярні потрібно поприбирати скло, включити кавомашину та розставити столи. Невиспані люди хочуть кави. Під час обстрілу Денис був поряд з місцями влучань. Вже пообіді статистику про вибиті вікна на стіні кав’ярні редагують. А перед спорудою Центрального палацу урочистих подій, він тут теж неподалік, закохані пари готуються взяти шлюб.

«Я сама бувала в цьому РАЦСі десятки разів. Звісно ж, як журналіст. Йому вдалося простояти більш ніж півстоліття. Але російська агресія наробила руйнувань», — каже Наталія Нагорна.

«Бачите, тут величезні вітражні вікна, які є фактично пам’ятками архітектури, як і вся ця будівля. Зараз їх немає, зараз хороша погода, тому ми можемо бачити, що взагалі відсутні подекуди повністю вікна. І от такий вигляд має центральний ДРАЦС після нічного обстрілу. Але ми все відновимо, все відбудуємо, і протягом кількох днів тут буде вже зовсім по-іншому і можна буде одружуватися і в цій залі», — каже Кирило Міненко, начальник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Весілля, для яких настав час, вирішили не скасовувати, і в розбитому РАЦСі заплановані церемонії вирішили не скасовувати та швидко облаштували нову локацію з усіма аксесуарами.

Дата публікації 21:31, 25.04.25 Кількість переглядів 7 Києве мій! Репортаж столицею після масованої атаки! Ексклюзив ТСН!

Попри все горе, руйнування, ракети і «Шахеди», після масованого обстрілу, старезний Київ прокинувся і жив, любив і відбудовувався — і саме про це, коли на поверхні вибухали ракети і «Шахеди», співала в тунелі метро Тетяна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 25 квітня