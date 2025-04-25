Удар по Киеву: как столица Украины пережила массированный обстрел

Россияне атаковали Киев дронами и ракетами

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В Киеве, кроме Святошинского района, разрушения также получили Шевченковский, Подольский и Голосеевский районы. В некоторых районах повреждения произошли уже в очередной раз.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

«Из-за громкого гудения „Шахеда“, я забежала в ближайший подземный переход. и оттуда слышу заход на цель взрыв. В метро возле моего дома в очередной раз разбиты двери. На станции люди и их животные пережидают гул, гудение, грохот, взрывы», — говорит Наталья Нагорная.

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Станция метро в Киеве / © ТСН

В метро корреспондентка ТСН встретила народную артистку Украины, солистку хора имени Веревки Татьяну Пирогову, с которой живет по-соседству и хорошо знакомы. В любой ситуации, чтобы успокоить себя и всех кто вокруг - Татьяна поет

"В это время над городом - и это не только рядом с моим домом - поднимается черный дым. Неподалеку от мест пожаров кафе имеет надпись на стене - здесь уже четыре раза вылетали окна, но хозяева четыре раза восстановили все. и работают. Окно снова разбито и непонятно, откроется ли кофейня в 7:59 как обычно", - говорит Наталья Нагорная.

Заведение питания в Киеве / © ТСН

Бариста Денис прибегает на работу даже раньше. Перед открытием кофейни нужно убрать стекла, включить кофемашину и расставить столы. Невыспавшиеся люди хотят кофе. Во время обстрела Денис был рядом с местами попаданий. Уже после обеда статистику о выбитых окнах на стене кафе редактируют. А перед зданием центрального дворца торжественных событий, он здесь тоже неподалеку, влюбленные пары готовятся вступить в брак.

"Я сама бывала в этом ЗАГСе десятки раз. Конечно же, как журналист. Ему удалось простоять более полувека. Но российская агрессия наделала разрушений", - говорит Наталья Нагорная.

"Видите, здесь огромные витражные окна, которые являются фактически памятниками архитектуры, как и все это здание. Сейчас их нет, сейчас хорошая погода, поэтому мы можем видеть, что вообще отсутствуют кое-где полностью окна. И вот так выглядит центральный ДРАЦ после ночного обстрела. Но мы все восстановим, все отстроим и в течение нескольких дней здесь будет уже совсем по-другому и можно будет жениться и в этом зале", - говорит Кирилл Миненко, начальник Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Свадьбы, время которых настало, решили не отменять и в разбитом ЗАГСе для запланированных церемоний решили не отменять - и быстро обустроили новую локацию со всеми аксессуарами.

Дата публикации 21:31, 25.04.25 Количество просмотров 7 Киев мой! Репортаж по столице после массированной атаки! Эксклюзив ТСН!

Несмотря на все горе, разрушения, ракеты и “Шахеды”, после массированного обстрела древний Киев проснулся и жил, любил и отстраивался — и сама об этом, когда на поверхности взрывались ракеты и “Шахеды”, Татьяна пела в тоннеле метро.

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