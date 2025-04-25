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Трамп готує "здачу" Криму: як це вплине на Україну
Дональд Трамп може використати Крим як розмінну монету в переговорах з Росією.
Американський президент Дональд Трамп може визнати незаконно анексований Крим російським у межах майбутніх мирних домовленостей.
Про це заявив політолог Олег Саакян в ефірі «24 Каналу».
За його словами, для Трампа Крим — це єдине, що він реально може запропонувати Володимиру Путіну, щоб продемонструвати нібито «миротворчість» і вийти з конфлікту переможцем. Проте така позиція може мати катастрофічні наслідки для санкційної системи США.
«Визнання Криму за Росією означатиме, що США односторонньо змінюють міжнародно визнані кордони України. Це суперечить міжнародному праву і може призвести до розриву дипломатичних відносин», — зазначає Саакян.
Як наголошує політолог, Трамп намагається перекласти відповідальність за рішення на Україну та Європу, прикриваючись риторикою на кшталт: «Я зробив це, щоб зупинити кровопролиття».
Але без угод про припинення вогню і гарантій безпеки така «здача» лише поглибить конфлікт.
Більшість санкцій проти Росії були запроваджені саме після анексії Криму 2014 року. Якщо ж США визнають Крим російським, санкції доведеться повністю переглядати. В таких умовах, за словами Саакяна, «санкційна система розвалиться» — навіть якщо формально вона залишиться, фактично її дія зупиниться.
Це дозволить Росії частково вийти з міжнародної ізоляції, а Трампу — показати «результат» своєї зовнішньої політики.
Саакян також вважає, що Трамп використовує риторику, близьку до російської пропаганди. Він уже заявляв, що під час анексії Криму «не було жодного пострілу», а також що «воювати з тим, хто вдвадцятеро сильніший — безглуздо».
«Трамп діє з позиції сили, а не права. Для нього сильніший — завжди правий. Його „перемир’я“ — це заклик до України капітулювати. Це не мир, а поступка агресору», — підсумував Саакян.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає Крим російським. Ця позиція базується на Конституції та міжнародному праві.