Трамп готовит "сдачу" Крыма: как это повлияет на Украину

Трамп пытается сделать Россию союзником в борьбе против Китая / © ТСН.ua

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Американский президент Дональд Трамп может признать незаконно аннексированный Крым российским в рамках будущих мирных договоренностей.

Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.

По его словам, для Трампа Крым это единственное, что он реально может предложить Владимиру Путину, чтобы продемонстрировать якобы «миротворчество» и выйти из конфликта победителем. Тем не менее, такая позиция может иметь катастрофические последствия для санкционной системы США.

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«Признание Крыма за Россией будет означать, что США односторонне изменяют международно признанные границы Украины. Это противоречит международному праву и может привести к разрыву дипломатических отношений», – отмечает Саакян.

Как отмечает политолог, Трамп пытается переложить ответственность за решения на Украину и Европу, прикрываясь риторикой типа: «Я сделал это, чтобы остановить кровопролитие».

Но без соглашений о прекращении огня и гарантий безопасности такая «сдача» лишь усугубит конфликт.

Большинство санкций против России было введено именно после аннексии Крыма в 2014 году. Если США признают Крым российским, санкции придется полностью пересматривать. В таких условиях, по словам Саакяна, «санкционная система развалится» – даже если формально она останется, фактически ее действие остановится.

Это позволит России частично выйти из международной изоляции, а Трампу показать «результат» своей внешней политики.

Саакян также считает, что Трамп использует риторику, близкую к российской пропаганде. Он уже заявлял, что во время аннексии Крыма «не было ни одного выстрела», а также что «воевать с тем, кто в двадцать раз сильнее — бессмысленно».

«Трамп действует с позиции силы, а не права. Для него сильнее — всегда прав. Его перемирие — это призыв к Украине капитулировать. Это не мир, а уступка агрессору», — подытожил Саакян.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым российским . Эта позиция основывается на Конституции и международном праве.