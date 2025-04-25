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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп не виключає зустрічі із Зеленським у Ватикані

Церемонія похорону Папи Римського розпочнеться в суботу, 26 квітня.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп і Зеленський

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп допустив можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським під час церемонії похорону Папи Римського Франциска.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у п’ятницю, 25 квітня, перед вильотом до Ватикану, передає CNN.

Трамп сказав, що «можливо» він зустрінеться там із президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас у виданні зазначили, що Трамп і Зеленський сидітимуть окремо на церемонії похорону, оскільки Ватикан дотримуватиметься протоколу, згідно з яким делегації розташовуються у французькому алфавітному порядку, а не англійському.

Якби вони розташувалися в алфавітному порядку англійською мовою, українська делегація розташувалася б дуже близько до делегації Сполучених Штатів Америки, оскільки назви обох країн починаються на літеру U.

Однак французькою мовою США називають États-Unis, тому американська делегація могла б розташуватися біля офіційних осіб Естонії та Есватіні.

CNN нагадує, що Трамп і Зеленський не зустрічалися особисто після суперечки в Овальному кабінеті, коли господар Білого дому та віцепрезидент Джей Ді Венс дорікнули українському лідеру за недостатню вдячність за американську підтримку в боротьбі його країни проти Росії.

Раніше Ватикан підтвердив, що похорон Папи Римського Франциска відбудеться в суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, 25 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що може не поїхати на похорон Папи Римського Франциска, однак запевнив, що Україна буде гідно представлена на церемонії.

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