Трамп не исключает встречи с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 25 апреля, перед вылетом в Ватикан, передает CNN.

Трамп сказал, что «возможно» он встретится там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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При этом в издании отметили, что Трамп и Зеленский будут сидеть отдельно на похоронах, поскольку Ватикан будет соблюдать протокол, согласно которому делегации размещаются по французскому алфавитному порядку, а не английскому.

Если бы они расположились в алфавитном порядке на английском языке, украинская делегация расположилась бы очень близко к делегации Соединенных Штатов Америки, поскольку назавания обеих стран начинаются на букву U.

Однако на французском языке США называют États-Unis, поэтому американская делегация могла бы расположиться возле официальных лиц Эстонии и Эсватини.

CNN напоминает, что Трамп и Зеленский не встречались лично после перепалки в Овальном кабинете, когда хозяин Белого дома и вице-президент Джей Ди Вэнс упрекнули украинского лидера за недостаточную благодарность за американскую поддержку в борьбе его страны против России.

Ранее Ватикан подтвердил, что церемония похорон Папы Римского Франциска пройдет в субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени.

Напомним, 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может не поехать на похороны Папы Римского Франциска, однако заверил, что Украина будет достойно представлена на церемонии.