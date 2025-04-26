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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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349
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1 хв

Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 26 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

  • Групи шахедів через Харківщину — курсом на Дніпропетровщину.

  • Більшість шахедів із Сумщини перелітають на Харківщину.

  • Декілька — у напрямку Полтавщини.

  • Шахеди — курсом на Харків.

Раніше повідомлялося, що у Павлограді на Дніпропетровщині Росія вбила трьох людей, серед яких 15-річна дівчина.

Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.

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