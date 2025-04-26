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Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 26 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
Групи шахедів через Харківщину — курсом на Дніпропетровщину.
Більшість шахедів із Сумщини перелітають на Харківщину.
Декілька — у напрямку Полтавщини.
Шахеди — курсом на Харків.
Раніше повідомлялося, що у Павлограді на Дніпропетровщині Росія вбила трьох людей, серед яких 15-річна дівчина.
Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.