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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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349
Время на прочтение
1 мин

Враг атакует Украину БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 26 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

  • Группы шахедов через Харьковщину - курсом на Днепропетровщину.

  • Большинство шахедов из Сумщины перелетают на Харьковщину.

  • Несколько – в направлении Полтавщины.

  • Шахеды - курсом на Харьков.

Ранее сообщалось, что в Павлограде на Днепропетровщине Россия убила троих человек, среди которых 15-летняя девушка .

Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов .

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