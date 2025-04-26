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Враг атакует Украину БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 26 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
Группы шахедов через Харьковщину - курсом на Днепропетровщину.
Большинство шахедов из Сумщины перелетают на Харьковщину.
Несколько – в направлении Полтавщины.
Шахеды - курсом на Харьков.
Ранее сообщалось, что в Павлограде на Днепропетровщине Россия убила троих человек, среди которых 15-летняя девушка .
Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов .