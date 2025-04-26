В Кропивницком БПЛА разрушили складские помещения — ОВА

Атака БпЛА на Кропивницкий / © MIL.IN.UA

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В Кропивницком в результате атаки вражеских ударных беспилотников были разбиты складские помещения.

Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Он заявил, что жертв в результате атаки беспилотников не обнаружено.

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«По состоянию на сегодняшний день, имеем информацию о разбитых складских помещениях. Работают спасатели. По предварительной информации, все живы», — сообщил Райкович.

Кроме того, он заявил, что детали атаки будут сообщены позже.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля в Кропивницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.