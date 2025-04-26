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В Кропивницком БПЛА разрушили складские помещения — ОВА
Жертв в результате атаки беспилотников не обнаружено.
В Кропивницком в результате атаки вражеских ударных беспилотников были разбиты складские помещения.
Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
Он заявил, что жертв в результате атаки беспилотников не обнаружено.
«По состоянию на сегодняшний день, имеем информацию о разбитых складских помещениях. Работают спасатели. По предварительной информации, все живы», — сообщил Райкович.
Кроме того, он заявил, что детали атаки будут сообщены позже.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля в Кропивницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.