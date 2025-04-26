- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі у Дніпрі пролунали вибухи — ЗМІ
Після вибухів у місті почалася пожежа, повідомляють у соцмережах.
В ніч проти 26 квітня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Дніпрі чутно серію вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами у місті та регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у Кропивницькому були розбиті складські приміщення.