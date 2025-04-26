Вибухи пролунали у Дніпрі / © Associated Press

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В ніч проти 26 квітня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Дніпрі чутно серію вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

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Перед вибухами у місті та регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у Кропивницькому були розбиті складські приміщення.