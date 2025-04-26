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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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147
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Вночі у Дніпрі пролунали вибухи — ЗМІ

Після вибухів у місті почалася пожежа, повідомляють у соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Дніпрі

Вибухи пролунали у Дніпрі / © Associated Press

В ніч проти 26 квітня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Дніпрі чутно серію вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у місті та регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у Кропивницькому були розбиті складські приміщення.

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