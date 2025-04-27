В McDonald's опровергли сообщение о возвращении в Россию

McDonald's не будет возвращаться в РФ / © pixabay.com

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's опровергла слухи, что они собираются возвращаться на российский рынок.

Об этом говорится в заявлении компании.

Накануне несколько медиа сообщили, что McDonald's собирается вернуться в Россию из-за того, что они восстановили право собственности на свои торговые марки.

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В компании сообщили, что это стандартная процедура, которую они проводят во всех странах мира даже в тех, где не ведут ни одного бизнеса.

McDonald's отметили, что восстановление права собственности на торговые марки необходимо для предотвращения использования их посторонними бизнесами или лицами.

«В то же время наша позиция четкая и остается неизменной. McDonald's одним из первых международных бизнесов осудил российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. Это решение — свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верны этим ценностям», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал информацию о том, что с РФ вроде бы хотят снять санкции .

Мы ранее информировали, что диктатор Путин поручил правительству создать новую правовую основу для иностранных компаний, которые в будущем могут захотеть инвестировать в Россию .