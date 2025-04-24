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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Рубио сказал, действительно ли с РФ хотят снять санкции

Утверждение появилось в издании Politico и вызвало волну негодования.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал информацию о том, что с РФ вроде бы хотят снять санкции . По его словам, это ложные данные.

Об этом написал госсекретарь США Марк Рубио.

"Это однозначно неправда. Ни со Стивом Виткоффом, ни со мной не было никаких разговоров об отмене санкций против России в рамках соглашения с Украиной. Это журналистская ошибка. Если у Politico есть унция целостности, они полностью отзывают эту выдумку", - отметил Рубио.

Напомним, в России ежегодно уменьшаются объемы производства военных самолетов из-за нехватки западных компонентов в результате действия санкций.

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