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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Рубіо сказав, чи дійсно з РФ хочуть зняти санкції

Твердження з’явилося у виданні Politico й викликало хвилю обурення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував інформацію про те, що з РФ буцім-то хочуть зняти санкції. За його словами, це неправдиві дані.

Про це написав держсекретар США Марко Рубіо.

“Це однозначно неправда. Ні зі Стівом Віткоффом, ні зі мною не було жодних розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках угоди з Україною. Це журналістська помилка. Якщо Politico має унцію цілісності, вони повністю відкликають цю вигадку”, — зазначив Рубіо.

Нагадаємо, у Росії щороку зменшуються обсяги виробництва військових літаків через брак західних компонентів унаслідок дії санкцій. Цей факт також суттєво обмежує спроможності країни-агресорки з ремонту наявних літаків та підтримання їхньої експлуатації.

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