Рубіо сказав, чи дійсно з РФ хочуть зняти санкції

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував інформацію про те, що з РФ буцім-то хочуть зняти санкції. За його словами, це неправдиві дані.

Про це написав держсекретар США Марко Рубіо.

“Це однозначно неправда. Ні зі Стівом Віткоффом, ні зі мною не було жодних розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках угоди з Україною. Це журналістська помилка. Якщо Politico має унцію цілісності, вони повністю відкликають цю вигадку”, — зазначив Рубіо.

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Нагадаємо, у Росії щороку зменшуються обсяги виробництва військових літаків через брак західних компонентів унаслідок дії санкцій. Цей факт також суттєво обмежує спроможності країни-агресорки з ремонту наявних літаків та підтримання їхньої експлуатації.