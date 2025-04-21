Як санкції б’ють по військовій авіації РФ: експерт описав проблеми ворога

Російські бомбардувальники Су-30 / © Getty Images

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У Росії щороку зменшуються обсяги виробництва військових літаків через брак західних компонентів унаслідок дії санкцій. Цей факт також суттєво обмежує спроможності країни-агресорки з ремонту наявних літаків та підтримання їхньої експлуатації.

Про це розповів авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі України Богдан Долінце, повідомляє «Еспресо».

Долінце зауважив, що російська військова авіація менш залежна від західних комплектувальних, аніж цивільна. Однак більшість сучасних російських літаків, серед яких Су-30, Су-35, Су-34, Су-57, гостро залежать від західних компонентів. Йдеться про мікропроцесори, чипи, чипи пам’яті, деякі технології навігації. Навіть російська система ГЛОНАСС побудована на західних технологіях.

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«Звісно, санкції, які сьогодні діють проти РФ, суттєво обмежують спроможності країни-агресорки як із випуску нових літаків, так і з їхнього ремонту та підтримки експлуатації», — сказав авіаексперт.

Він повідомив, що під дією санкцій за 2023 рік росіяни спромоглися виготовити лише 28 військових літаків із запланованих 55: це Су-35, Су-34, Су-30.

Так, у планах було випустити сім одиниць Су-57, а виготовлено лише чотири. Найбільше недовиконання плану у росіян було по літаках Су-34. Збиралися виготовити 12 одиниць, вдалося — лише шість. Це все прямо пов’язано з застосованими проти Москви санкціями.

«Якщо говорити про випуск російських літаків 2024 року, то об’єми були ще меншими за 2023 рік. Відомо, що було випущено трохи більш як 10 одиниць, хоча за планами мали б отримати від 40 до 50 нових літаків», — розповів Долінце.

Він також розповів, як санкції впливають на спроможності Росії щодо відновлення військової авіації.

«Основна частина російських модернізованих військово-транспортних літаків також використовує деякі західні компоненти. Відповідно, для РФ зняття санкцій є критично важливим, щоб отримувати компоненти до своїх літаків, а також для переозброєння та відновлення виробничої бази: станки, розхідні матеріали, елементи та інструменти до обладнання, які Росія на сьогодні не може отримувати», — розповів експерт.

До слова, раніше військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, чи достатньо у Росії техніки для нового наступу на Україну.