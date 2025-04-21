Как санкции бьют по военной авиации РФ: эксперт описал проблемы врага

Российские бомбардировщики Су-30 / © Getty Images

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В России ежегодно уменьшаются объемы производства военных самолетов из-за нехватки западных компонентов в результате действия санкций. Этот факт также существенно ограничивает возможности страны-агрессора по ремонту имеющихся самолетов и поддержке их эксплуатации.

Об этом рассказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Украины Богдан Долинце, сообщает «Эспресо».

Долинце отметил, что российская военная авиация менее зависима от западных комплектующих, чем гражданская. Однако большинство современных российских самолетов, среди которых Су-30, Су-35, Су-34, Су-57 остро зависят от западных компонентов. Речь идет о микропроцессорах, чипах, чипах памяти, некоторых технологиях навигации. Даже российская система ГЛОНАСС построена на западных разработках.

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«Конечно, санкции, которые сегодня действуют против РФ, существенно ограничивают способности страны-агрессора как по выпуску новых самолетов, так и по их ремонту и поддержке эксплуатации», — сказал авиаэксперт.

Он сообщил, что под действием санкций за 2023 год россияне смогли изготовить только 28 военных самолетов из запланированных 55: это Су-35, Су-34, Су-30.

Так, в планах было выпустить семь единиц Су-57, а сделано всего четыре. Самое большое недовыполнение плана у россиян было по самолетам Су-34. Собирались изготовить 12 единиц, удалось — только шесть. Это все напрямую связано с применяемыми против Москвы санкциями.

«Если говорить о выпуске российских самолетов в 2024 году, то объемы были еще меньше 2023 года. Известно, что было выпущено чуть более 10 единиц, хотя по планам должны были бы получить от 40 до 50 новых самолетов», — рассказал Долинце.

Он также рассказал, как санкции влияют на возможности России по возобновлению военной авиации.

«Основная часть российских модернизированных военно-транспортных самолетов также употребляет некие западные составляющие. Соответственно, для РФ снятие санкций критически важно, чтобы получать компоненты к своим самолетам, а также для перевооружения и восстановления производственной базы: станки, расходные материалы, элементы и инструменты к оборудованию, которые Россия на сегодняшний день не может получать», — рассказал эксперт.

К слову, ранее военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, достаточно ли у России техники для нового наступления на Украину.