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Единственный знак зодиака, который берет деньги в долг и не отдает: ему не стоит одалживать
Эксперты по астрологии утверждают, что знак зодиака может влиять даже на финансовые привычки. Среди 12 знаков выделяется один, которому особенно часто приписывают склонность брать деньги взаймы и не возвращать их.
Речь идет о Близнецах. Этот знак зодиака относится к воздушной стихии, поэтому славится своей гибкостью, коммуникабельностью и сообразительностью. Близнецы умеют найти подход к любому человеку, легко налаживают товарищеские связи.
По мнению астрологов, именно эти качества Близнецов иногда играют злые шутки с другими людьми. Они могут взять взаймы и пообещать вернуть в ближайшие дни. А потом увлекаются новыми делами, забывая о своем обещании.
Эксперты отмечают, что Близнецы делают это ненарочно. Просто у них такой характер, который умножается на постоянные поиски чего-то нового и неуловимого. Поэтому им бывает очень сложно сосредоточиться на своем настоящем. Они легко тратят деньги, легко одалживают и так же легко забывают их отдать.
Астрологи рекомендуют заранее проговаривать с Близнецами сроки возврата долга. Идеально — закрепить договоренность в письменной форме, если сумма достаточно велика. А еще лучше просто не давать в долг, если не хотите потерять не только деньги, но и дружеские отношения.
Однако следует помнить, что каждый человек индивидуален, и не надо делать выводы только на основании знака зодиака.