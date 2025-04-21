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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
387
Время на прочтение
1 мин

Единственный знак зодиака, который берет деньги в долг и не отдает: ему не стоит одалживать

Эксперты по астрологии утверждают, что знак зодиака может влиять даже на финансовые привычки. Среди 12 знаков выделяется один, которому особенно часто приписывают склонность брать деньги взаймы и не возвращать их.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой знак зодиака не возвращает долги

Какой знак зодиака не возвращает долги / © www.freepik.com/free-photo

Речь идет о Близнецах. Этот знак зодиака относится к воздушной стихии, поэтому славится своей гибкостью, коммуникабельностью и сообразительностью. Близнецы умеют найти подход к любому человеку, легко налаживают товарищеские связи.

По мнению астрологов, именно эти качества Близнецов иногда играют злые шутки с другими людьми. Они могут взять взаймы и пообещать вернуть в ближайшие дни. А потом увлекаются новыми делами, забывая о своем обещании.

Эксперты отмечают, что Близнецы делают это ненарочно. Просто у них такой характер, который умножается на постоянные поиски чего-то нового и неуловимого. Поэтому им бывает очень сложно сосредоточиться на своем настоящем. Они легко тратят деньги, легко одалживают и так же легко забывают их отдать.

Астрологи рекомендуют заранее проговаривать с Близнецами сроки возврата долга. Идеально — закрепить договоренность в письменной форме, если сумма достаточно велика. А еще лучше просто не давать в долг, если не хотите потерять не только деньги, но и дружеские отношения.

Однако следует помнить, что каждый человек индивидуален, и не надо делать выводы только на основании знака зодиака.

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Дата публикации
Количество просмотров
387
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