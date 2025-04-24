Масований удар ЗС РФ по Україні: реакція Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У ніч проти 24 квітня росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе одночасно.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий ворожий удар.

«Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників», — написав він.

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З його даними, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога.

«На жаль, у Києві 9 людей загинуло. Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО», — додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного і морського базування, а також дронами. Основний напрямок удару — Київ. У Харкові теж було неспокійно.

Загалом Повітряні сили виявили 215 повітряних цілей.