Массированный удар ВС РФ по Украине: реакция Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В ночь на 24 апреля россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе одновременно.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новый вражеский удар.

«Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это. Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Приблизительно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще около 150 ударных беспилотников», — написал он.

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По его данным, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на данный момент более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь.

«К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по поводу наших запросов об укреплении ПВО», — добавил он.

Напомним, в ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также дронами. Основное направление удара — Киев. В Харькове также было неспокойно.

В целом Воздушные силы обнаружили 215 воздушных целей.