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- Украина
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Россияне ударили по Павлограду: в ОВА сообщили о последствиях
Взрывная волна в Павлограде задела жилые дома.
В четверг, 24 апреля, россияне нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Павлограде в результате массированной комбинированной атаки повреждено 14 многоэтажек. Взрывная волна выбила окна, балконы и частично разрушила инфраструктуру. Однако по предварительным данным, среди местных жителей пострадавших нет.
«Владельцы поврежденных квартир могут воспользоваться государственной программой «єВідновлення». И получить компенсацию за избитое имущество. Подача заявок онлайн через портал Дія», — говорится в сообщении.
Напомним, в ЦПИ отметили, что Россия распространяет фейки , чтобы оправдать ночные удары по гражданским в Киеве.