Россияне ударили по Павлограду: в ОВА сообщили о последствиях

Последствия атаки на Павлоград / © Facebook / Сергей Лысак

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В четверг, 24 апреля, россияне нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Павлограде в результате массированной комбинированной атаки повреждено 14 многоэтажек. Взрывная волна выбила окна, балконы и частично разрушила инфраструктуру. Однако по предварительным данным, среди местных жителей пострадавших нет.

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«Владельцы поврежденных квартир могут воспользоваться государственной программой «єВідновлення». И получить компенсацию за избитое имущество. Подача заявок онлайн через портал Дія», — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Павлоград / © Facebook / Сергей Лысак

Последствия атаки на Павлоград / © Facebook / Сергей Лысак

Напомним, в ЦПИ отметили, что Россия распространяет фейки , чтобы оправдать ночные удары по гражданским в Киеве.