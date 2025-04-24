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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне ударили по Павлограду: в ОВА сообщили о последствиях

Взрывная волна в Павлограде задела жилые дома.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Российская атака на Павлоград

Последствия атаки на Павлоград / © Facebook / Сергей Лысак

В четверг, 24 апреля, россияне нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Павлограде в результате массированной комбинированной атаки повреждено 14 многоэтажек. Взрывная волна выбила окна, балконы и частично разрушила инфраструктуру. Однако по предварительным данным, среди местных жителей пострадавших нет.

«Владельцы поврежденных квартир могут воспользоваться государственной программой «єВідновлення». И получить компенсацию за избитое имущество. Подача заявок онлайн через портал Дія», — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Павлоград / © Facebook / Сергей Лысак

Последствия атаки на Павлоград / © Facebook / Сергей Лысак

Последствия атаки на Павлоград / © Facebook / Сергей Лысак

Последствия атаки на Павлоград / © Facebook / Сергей Лысак

Напомним, в ЦПИ отметили, что Россия распространяет фейки , чтобы оправдать ночные удары по гражданским в Киеве.

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