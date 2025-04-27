Ликвидация генерала Москалика: в России заявили о задержании исполнителя

Российская полиция на месте убийства генерала Москалика / © Associated Press

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В субботу, 26 апреля, Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании исполнителя ликвидации российского генерала Ярослава Москалика. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, координировавший военные операции в Украине, погиб в Подмосковье после взрыва автомобиля, возле которого он проходил.

Пресс-релиз ФСБ цитируют российские пропагандисты.

В сообщении говорится, что бомбу в автомобиль Volkswagen Golf, в результате подрыва которого погиб российский военный преступник, подложил «агент украинских спецслужб» Игнат Кузин 1983 года рождения.

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Взрывное устройство он якобы взял из тайника, подготовленного украинскими спецслужбами в одном из районов российской столицы Москвы.

По данным ФСБ, у задержанного есть вид на жительство в Украине.

В пресс-релизе также говорится, что установленное на автомобиль взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, якобы с территории Украины.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что подозреваемый, якобы завербованный в 2023 году, «дает показания».

Ранее уроженца украинского города Сумы Игоря Кузина называли последним владельцем взорванного автомобиля. Местом его постоянного проживания с 2015 года указана Карачаево-Черкесия (РФ).

Напомним, взрыв автомобиля, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик, произошел около 10:40 25 апреля в подмосковном городе Балашиха. Взрывом Москалика отбросило на несколько метров.