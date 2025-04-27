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У McDonald’s спростували повідомлення про повернення до Росії
Низка ЗМІ поширили неправдиву інформацію про повернення McDonald’s до РФ.
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s спростувала чутки про те, що вони збираються повертатись на російський ринок.
Про це йдеться у заяві компанії.
Напередодні кілька медіа повідомили, що McDonald’s збирається повернутись до Росії через те, що вони поновили право власності на свої торгівельні марки.
У компанії повідомили, що це стандартна процедура, яку вони проводять у всіх країнах світу, навіть у тих, де не ведуть жодного бізнесу.
У McDonald’s зазначили, що поновлення права власності на торгівельні марки необхідне для запобігання використання їх сторонніми бізнесами чи особами.
«Водночас наша позиція чітка і залишається незмінною. McDonald’s одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення — свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям», — сказано у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо прокоментував інформацію про те, що з РФ буцім-то хочуть зняти санкції.
Ми раніше інформували, що диктатор Путін доручив уряду створити нову правову основу для іноземних компаній, які в майбутньому можуть захотіти інвестувати в Росію.