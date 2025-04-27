У McDonald’s спростували повідомлення про повернення до Росії

McDonald’s не буде повертатись до РФ / © pixabay.com

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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s спростувала чутки про те, що вони збираються повертатись на російський ринок.

Про це йдеться у заяві компанії.

Напередодні кілька медіа повідомили, що McDonald’s збирається повернутись до Росії через те, що вони поновили право власності на свої торгівельні марки.

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У компанії повідомили, що це стандартна процедура, яку вони проводять у всіх країнах світу, навіть у тих, де не ведуть жодного бізнесу.

У McDonald’s зазначили, що поновлення права власності на торгівельні марки необхідне для запобігання використання їх сторонніми бізнесами чи особами.

«Водночас наша позиція чітка і залишається незмінною. McDonald’s одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення — свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям», — сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо прокоментував інформацію про те, що з РФ буцім-то хочуть зняти санкції.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін доручив уряду створити нову правову основу для іноземних компаній, які в майбутньому можуть захотіти інвестувати в Росію.