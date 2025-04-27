День ангела 27 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 27 квітня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 27 квітня

27 квітня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Миколу, Павла, Петра, Семена, Сергія, Степана, Анастасію, Марію.

Георгій — давньогрецького походження, означає “землероб”. В дитинстві добрий, порядний. В дорослому віці стає жартівником, гордовитим мовчуном.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає дещо неквапливим, але працьовитим.

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Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві дуже спокійний, має гарне самообладання. В дорослому віці часто приймає неочікуванні рішення.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає надійним, добрим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві непоганий організатор. В дорослому віці стає ранимим, але легко переживає невдачі.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає добре організованим.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві тихий, сором’язливий. В дорослому віці стає справедливим.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає комунікабельним, товариським.

Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертна”. В дитинстві сентиментальна. В дорослому віці стає творчою натурою.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві добра. В дорослому віці стає щирою, трішки наївною.

День ангела 27 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 квітня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел оберігав тебе від всіх негараздів і дарував тобі тільки найкраще: здоров’я, удачу та добробуту у всіх справах.

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Дорогий друже, з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості та світла, а твій ангел-охоронець завжди буде тобі на допомогу в будь-якій ситуації.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб цей день став початком нових звершень, а твій ангел завжди оберігав тебе на життєвому шляху, даруючи радість і мир.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поряд, даруючи тобі спокій, підтримку і силу для подолання будь-яких труднощів.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день принесе в твоєму житті нові можливості, удачу та спокій. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди оберігав тебе і дарував щастя!