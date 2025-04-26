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"Трамп загрожує Європі та світу": тривожне попередження від The Telegraph
На думку оглядача, повернення Трампа до влади може призвести до глобальної дестабілізації.
Президент США Дональд Трамп став «цілковитою катастрофою».
Таку оцінку його політичним діям дав британський журналіст Джейк Волліс Сімонс у своїй статті для The Telegraph.
На думку оглядача, політика Трампа щодо України та торговельних війн не лише деструктивна, а й загрожує світовій стабільності. Він стверджує, що нова версія Дональда Трампа — «2.0» — «очистила своє оточення від інакомислячих» і наповнила його «підлабузниками, готовими продати свої принципи за копійки».
Сімонс звернув увагу на мовчазну позицію колишніх союзників демократії, зокрема Марко Рубіо, який не виступив проти атак на Володимира Зеленського, а також спікера Палати представників Майка Джонсона та сенатора Ліндсі Грема.
Журналіст також навів тривожну статистику: 43% американців вважають, що Трамп надто симпатизує Росії, а лише 3% — що він підтримує Україну. Навіть серед республіканців більшість визнає Путіна винуватцем війни в Україні.
«Уже зараз переважна більшість французів, німців, італійців та британців вважають, що Трамп — це загроза миру», — зауважив Сімонс, наголосивши, що багато країн, зокрема Канада, вже реагують на цю загрозу переозброєнням.
На завершення журналіст попередив, що трампівська політика мит і зовнішньої ізоляції може спровокувати глобальну фінансову кризу, безробіття, соціальний розпад і зростання самогубств.
Нагадаємо, за інформацією The New York Times, у перші 100 днів другого терміну президента США Дональда Трампа його адміністрація зробила низку кроків, які, фактично стали «подарунком» для Кремля.