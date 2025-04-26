"Трамп загрожує Європі та світу": тривожне попередження від The Telegraph

Політика викликає занепокоєння серед європейських та американських оглядачів / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп став «цілковитою катастрофою».

Таку оцінку його політичним діям дав британський журналіст Джейк Волліс Сімонс у своїй статті для The Telegraph.

На думку оглядача, політика Трампа щодо України та торговельних війн не лише деструктивна, а й загрожує світовій стабільності. Він стверджує, що нова версія Дональда Трампа — «2.0» — «очистила своє оточення від інакомислячих» і наповнила його «підлабузниками, готовими продати свої принципи за копійки».

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Сімонс звернув увагу на мовчазну позицію колишніх союзників демократії, зокрема Марко Рубіо, який не виступив проти атак на Володимира Зеленського, а також спікера Палати представників Майка Джонсона та сенатора Ліндсі Грема.

Журналіст також навів тривожну статистику: 43% американців вважають, що Трамп надто симпатизує Росії, а лише 3% — що він підтримує Україну. Навіть серед республіканців більшість визнає Путіна винуватцем війни в Україні.

«Уже зараз переважна більшість французів, німців, італійців та британців вважають, що Трамп — це загроза миру», — зауважив Сімонс, наголосивши, що багато країн, зокрема Канада, вже реагують на цю загрозу переозброєнням.

На завершення журналіст попередив, що трампівська політика мит і зовнішньої ізоляції може спровокувати глобальну фінансову кризу, безробіття, соціальний розпад і зростання самогубств.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, у перші 100 днів другого терміну президента США Дональда Трампа його адміністрація зробила низку кроків, які, фактично стали «подарунком» для Кремля.