Трамп припустився помилки з костюмом на похоронах Папи Римського

Президент США Дональд Трамп на похороні Папи Римського Франциска / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп порушив дрес-код на похороні Папи Римського Франциска, одягнувши синій костюм на жалобну церемонію у Ватикані.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Дрес-код для похорону на площі Святого Петра у Ватикані вимагав, щоб чоловіки були одягнені в темний костюм із чорною краваткою та чорним ґудзиком на лівому лацкані.

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Натомість американський президент прийшов на церемонію в синьому костюмі, сильно виділяючись на тлі інших присутніх та навіть своєї дружини Меланії, яка була в чорній сукні та чорній вуалі.

Ще одним порушенням етикету, яке допустила перша пара Америки, стало те, що Дональд Трамп і його дружина покинули церемонію, щойно вона закінчилася, замість того, щоб чекати до кінця поховання.

Нагадаємо, на похороні Папи Римського Франциска Ватикан порушив протокол, щоб надати президенту України місце разом із Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном.