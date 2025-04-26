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Трамп натякнув, що Путін навмисно затягує війну - подробиці
США впевнені, що Путін навмисно затягує війну в Україні
Президент Росії Володимир Путін лише прикидається, що хоче миру, і використовує війну для власних інтересів.
Таку думку висловив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.
«При всьому цьому, немає жодної причини, чому Путін стріляє ракетами по мирних містах і селах, як це відбувалося останні кілька днів. Це змушує мене думати, що він насправді не хоче припиняти війну, а лише затягує процес і має бути покараний іншими методами, наприклад, „банківськими“ чи „вторинними санкціями“. Забагато людей гине!!!», сказав він.
Нагадаємо, у ніч проти 26 квітня російські війська атакували Україну ракетами «Онікс», Х-31П і 114 ударними дронами. Сили ППО знищили 66 безпілотників.
Окрім того, зранку, армія РФ вдарила атакувала безпілотниками Білу Церкву Київської області. В наслідок чого, одна людина отримала поранення.
Також ми повідомляли, що ворожий безпілотник влучив у мікроавтобус поблизу Покровська, внаслідок чого поранення отримали чотири особи серед поранених була неповнолітня дитина.